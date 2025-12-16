Названы основные покупатели российского газа в ЕС

Анализ данных Евростата, проведенный РИА Новости, показал значительный рост импорта российского природного газа в Бельгию. В октябре 2025 года страна увеличила закупки более чем в четыре раза, войдя в тройку крупнейших покупателей этого топлива среди государств Евросоюза.

По сравнению с предыдущим периодом поставки газа из России в Бельгию выросли в 4,3 раза, достигнув объема в 154,7 миллиона евро. Этот скачок позволил стране занять третье место по объемам импорта российского газа в ЕС в октябре.

Первое место сохранила за собой Венгрия, хотя ее закупки снизились до 213,7 миллиона евро. На втором месте осталась Франция, несмотря на сокращение импорта на 12% — до 162,3 миллиона евро. В список ключевых импортеров российского газа также вошли Греция (91,9 миллиона евро), Болгария (80,9 миллиона) и Нидерланды (76,2 миллиона).

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен заявил, что запрет на импорт российского газа в Евросоюз с 2027 года останется в силе после окончания конфликта на Украине.