Европейская страна может столкнуться с серьезным кризисом

Оппозиционный депутат парламента Молдавии Владимир Односталко заявил, что руководство страны лишило 180 тысяч семей помощи с оплатой электричества. Об этом сообщает РИА Новости.

С конца 2022 года жители Молдавии получали компенсации на фоне роста тарифов на электричество. Получатели выплат были разделены на категории в зависимости от степени уязвимости.

С 2026 года компенсации платы за электричество, которые автоматически отражались в счетах, будут отменены. В отопительный сезон 2025–2026 годов уязвимые семьи в Молдавии получат компенсации платы за отопление в размере от 500 до тысячи леев (максимум 4,6 тысячи рублей). Общая стоимость недвижимости семьи, претендующей на компенсацию, не должна превышать 2,5 миллиона леев (11,5 миллиона рублей).

Односталко заявил, что правительство отказало 180 тысячам семей в получении компенсаций за электроэнергию. Он назвал это большой проблемой и предупредил, что это может вызвать кризис неплатежей.

«Власть бросила этих людей. Отказала в помощи», - подчеркнул депутат.

Он призвал руководство страны вернуться к новым механизмам начисления и распределения помощи гражданам.