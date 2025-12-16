Лукашенко внес изменения в работу банков

Состав источников финансирования белорусскими банками ряда расходов будет изменен в результате подписанного Президентом Александром Лукашенко 16 декабря законодательного акта.

Согласно указу "О регулировании деятельности банков" изменяется состав источников на приобретение (модернизацию) основных средств, уточнили в администрации Президента страны.

Впредь в них включаются фонды, образуемые за счет прибыли, которая остается в распоряжении банков после уплаты налогов, сборов, а также иных обязательных платежей в республиканский и местный бюджеты.

При этом, судя по тексту документа, иностранные кредиты исключаются из состава источников приобретения (модернизации) основных средств.

Кроме того, подписанным указом устанавливается, что создание и использование банками фондов, образуемых за счет прибыли, осуществляется в порядке, определенном финансовым регулятором Беларуси.

Следует также напоминание, что с принятием нового документа признается утратившим силу указ от 15 мая 2008 года.