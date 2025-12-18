У берегов Китая скопились танкеры с российской нефтью

В Желтом море у берегов Китая легли в дрейф уже пять танкеров, на борту которых находится 3,4 миллиона баррелей российской нефти. Об этом со ссылкой на данные аналитиков из Kpler сообщает Bloomberg.

© Lenta.ru

Такой объем стал рекордным как минимум за последние пять лет и в два раза больше, чем неделей ранее. Суда остаются неподалеку от провинции Шаньдун, где расположено большинство частных нефтеперерабатывающих заводов КНР, традиционно более лояльных к покупке подсанкционной нефти.

Уникальность ситуации в том, что танкеры загружены основным экспортным сортом Urals, обычно отправляемым в Индию. Для китайских НПЗ, привыкших к поставкам других сортов с Дальнего Востока, такая ситуация непривычна, что и могло стать причиной проблем с разгрузкой.

Основной причиной появления Urals у берегов Китая стало падение спроса на российскую нефть в Индии после санкций США в отношении крупнейших экспортеров. По данным индийских ведомств, поставки сырья из России в декабре рухнут до 800 тысяч баррелей в сутки, хотя еще в июне объем закупок составлял два миллиона баррелей.

В Kpler указали, что российские поставщики активно ищут новых покупателей и отчаянно снижают цены. В итоге Urals в Китае предлагают даже дешевле, чем иранскую нефть, много потребителей которой находится именно в провинции Шаньдун. Однако аналитики пока не знают, удалось ли продать партии даже на таких условиях.

Ранее сообщалось, что США начали готовить новые санкции в отношении российского экспорта нефти, если Москва не согласится остановить боевые действия на Украине в рамках мирного соглашения.