В ФАС отреагировали на инициативу по изменению правил торговли

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отреагировала на предложение Минпромторга по изменению правил торговли. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Напомним, что ранее Минпромторг предложил ввести новую модель торговли. Она предполагала несколько нововведений, включая возможность брать дополнительные комиссии с поставщиков за логистику. Ожидалось, что новая модель может заменить действующее законодательство.

Как объяснили в ФАС, такая система пошла бы во вред экономике. В частности, она привела бы к росту издержек бизнеса и росту цен. Кроме того, в ведомстве также добавили, что под видом оплаты логистики магазины могут требовать любые виды платежей.

Ранее ФАС запросила у торговых сетей пояснения из-за роста цен на продукты.