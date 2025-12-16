Во Франции приостановили пенсионную реформу

Парламент Франции приостановил пенсионную реформу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал LCP.

Отмечается, что парламент принял проект бюджета социального страхования на 2026 год. В него входит пункт о приостановке пенсионной реформы.

«За – 247, против – 232. Национальное собрание приняло (проект бюджета — прим. ред.)», — объявила спикер Яэль-Брон Пиве.

Пенсионная реформа — инициатива президента Франции Эммануэля Макрона. Она предполагает постепенное увеличение официального пенсионного возраста для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Указ о вступлении реформы в силу был подписан 15 апреля 2023 года, что вызвало череду крупных протестных акций со стороны французов.

Ранее Макрон пообещал увеличить штраф за употребление наркотиков во Франции.