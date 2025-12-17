России спрогнозировали экономический застой

В следующем году рост российской экономики может остановиться, а при наихудшем раскладе — пойти на спад. О рисках застоя сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Подобные риски будут актуальны при сохранении жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ), спрогнозировали эксперты. Если ключевая ставка продолжит находиться на высоком уровне (в районе 16,5 процента), мировые цен на нефть останутся низкими при излишне крепком рубле, это станет серьезной проблемой для российской экономики, пояснили аналитики.

При таком раскладе, подчеркнул руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов, ценой сдерживания инфляции может стать стагнация российской экономики. Федеральный бюджет в этом случае будет терять часть нефтегазовых доходов, что рискует привести к резкому сокращению (вплоть до полного прекращения) отдельных отраслей.

«С высокой вероятностью возникнет отрицательный бюджетный стимул», — резюмировали аналитики.

Ранее в ЦМАКП предупреждали, что к концу 2025 года новых драйверов для сохранения высоких темпов роста российской экономики, фиксировавшихся в предыдущие несколько лет, не осталось. Модель, основанная на сочетании роста зарплаты, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, больше не работает, констатировали эксперты. Все это в конечном счете будет вести к неизбежной стагнации, заключили эксперты.