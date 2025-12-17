В России изменились цены на сливочное масло

Цены на сливочное масло в России в конце 2025 года упали ниже прошлогодних, сообщили ТАСС в ассоциации "Руспродсоюз".

"На 50-й неделе 2025 года средние розничные цены на сливочное масло в России впервые за год упали ниже прошлогодних показателей", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, в настоящее время средняя розничная цена на масло составляет 1 178,8 рублей/кг, что на 0,5% ниже, чем годом ранее.

Как отметил зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, снижению цен способствовали рост производства сырого молока и расширение предложения сливочного масла на российском рынке.