Германия из-за ввода санкций против РФ потеряла более 70% поставок на российский рынок. Такой подсчет сделало РИА Новости на основе данных Евростата.

Так, если еще в январе-сентябре 2021 года немецкие компании поставили в Россию товаров и услуг на 19,6 млрд евро, то за аналогичный период 2025 года – лишь на 5,2 млрд евро. Таким образом, Германия потеряла 73,5% своего экспорта в Россию.

Агентство отмечает, что в 2021 году Берлин ежемесячно получал 2,3 млрд евро за счет поставок на российский рынок, то в 2025 году средний показатель составляет 584 млн евро.

Ранее сообщалось, что Россия импортировала европейского вина на рекордную за два года сумму.