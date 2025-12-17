России предрекли многолетний «юридический марафон» с Euroclear

Судебные разбирательства между Россией и бельгийским депозитарием Euroclear могут занять минимум 10-15 лет, практика показывает, что на урегулирование спора может уйти не одно десятилетие. Такое мнение ТАСС высказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Исковое заявление Банка России к Euroclear на 18,17 трлн руб. поступило в Арбитражный суд Москвы 15 декабря. В депозитарии заморожены российские активы на 185 млрд евро, ЕС планирует использовать их в качестве "репарационного кредита" для Украины.

"На мой взгляд, это юридический марафон минимум на 10-15 лет, который с высокой вероятностью перешагнет за 2040 год, - сказал Григориади. - Здесь важно разделять два этапа. Первый - домашний, он пройдет быстро. Банк России, используя закон, позволяющий судиться дома из-за санкций, скорее всего, оперативно выиграет суд в Москве в 2026 году. Но дальше начнется второй, самый долгий этап - попытка забрать деньги".

Собеседник агентства напомнил, что в Европе решения российских судов не признают.

"Это превратится в глобальную "партизанскую войну": Россия будет пытаться арестовывать активы Euroclear в Азии или Эмиратах, а западные инвесторы будут годами судиться в международных арбитражах за свои потери. Такая инерция колоссальна", - отметил он.

Григориади привел в пример дело Центробанка Ирана против США, разбирательства по которому шли почти 40 лет.