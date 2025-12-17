Адвокат Григориади: РФ и Euroclear будут судиться минимум 10-15 лет

Судебные разбирательства между Россией и бельгийским депозитарием Euroclear могут занять минимум 10-15 лет, практика показывает, что на урегулирование спора может уйти не одно десятилетие. Такое мнение ТАСС высказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

России предрекли многолетний «юридический марафон» с Euroclear
Исковое заявление Банка России к Euroclear на 18,17 трлн руб. поступило в Арбитражный суд Москвы 15 декабря. В депозитарии заморожены российские активы на 185 млрд евро, ЕС планирует использовать их в качестве "репарационного кредита" для Украины.

"На мой взгляд, это юридический марафон минимум на 10-15 лет, который с высокой вероятностью перешагнет за 2040 год, - сказал Григориади. - Здесь важно разделять два этапа. Первый - домашний, он пройдет быстро. Банк России, используя закон, позволяющий судиться дома из-за санкций, скорее всего, оперативно выиграет суд в Москве в 2026 году. Но дальше начнется второй, самый долгий этап - попытка забрать деньги".

Собеседник агентства напомнил, что в Европе решения российских судов не признают.

"Это превратится в глобальную "партизанскую войну": Россия будет пытаться арестовывать активы Euroclear в Азии или Эмиратах, а западные инвесторы будут годами судиться в международных арбитражах за свои потери. Такая инерция колоссальна", - отметил он.

Григориади привел в пример дело Центробанка Ирана против США, разбирательства по которому шли почти 40 лет.

"В иранском кейсе спорили за 2 миллиарда долларов. У нас на кону около 230 миллиардов (почти 20 триллионов рублей). Ставки выше в 100 раз, поэтому сопротивление будет тотальным", - сказал он. "В США был один Конгресс и один Верховный суд. В Европе - 27 стран, у каждой свои законы, плюс над ними стоит право ЕС. Единого механизма законно отнять эти деньги там просто нет, - добавил он. - Быстрого выхода из этой ситуации, на мой взгляд, не существует".