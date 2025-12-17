WP: США хотят применить активы РФ в рамках урегулирования на Украине

США уведомили европейские страны, что хотели бы использовать замороженные российские активы в рамках урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

© Global look

Как пишет издание, "европейцы получили четкие сигналы о том, что администрация США хочет использовать эти активы в урегулировании, что создает угрозу столкновения с европейскими лидерами". Газета отмечает, что после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план урегулирования украинского кризиса из 28 пунктов, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и другие европейские лидеры "подвергаются давлению со стороны американских чиновников".

В конце ноября агентство Bloomberg сообщило, что пункт о выделении около $100 млрд из замороженных российских активов для Фонда восстановления Украины был убран из последней версии проекта мирного плана США. Изначально предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли от этих активов, а неиспользованные замороженные средства будут направлены в российско-американский инвестиционный фонд.

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.