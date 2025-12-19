ЦБ РФ в 2026 году может снизить ключевую ставку

Центробанк РФ в 2026 году может ускорить снижение ключевой ставки. Такое мнение высказал главный экономист консалтинговой компании "ПФ-Капитал" Евгений Надоршин в комментарии URA.RU.

"Сигналы противоречивые, они требуют правильной и аккуратной интерпретации. Пока ЦБ не обозначил свою позицию, как относиться к происходящему, но их можно трактовать как рост кредитования, способствующий перегреву экономики", - подчеркнул экономист.

Надоршин выразил мнение, что низкий уровень инфляции, согласно показателям начала декабря, не может быть "уверенным и сильным сигналом" Банка России снижения ключевой ставки более, чем ЦБ заложил в свой прогноз. До этого в Государственной думе спрогнозировали снижение регулятором ключевой ставки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно его прогнозу, Центробанка с высокой вероятностью снизит ставку минимум на 0,5 процентного пункта — до 16%. На предыдущем заседании в октябре Банк России снизил ставку с 17% до 16,5% годовых. При снижении ключевой ставки снижаются ставки по кредитам, растет доходность по вкладам. Для бизнеса появляется больше возможностей для инвестиций. Однако может усилиться инфляция.