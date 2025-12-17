Впереди 15 лет кризиса: страна ЕС рискует «увязнуть в проблемах»

Эксперты предупреждают о вступлении Германии в затяжную фазу экономического застоя, которая при сохранении текущих тенденций может продлиться до 15 лет. Так, страна, возможно, «увязнет в проблемах», сообщает РИА Новости.

Основными причинами кризиса называют структурные проблемы: сокращение трудовых ресурсов, низкий уровень инвестиций и стагнацию производительности.

Прогнозы ведущих институтов подтверждают тревожную динамику. Ifo в очередной раз скорректировал ожидания по росту ВВП в сторону понижения. Главный экономист института Тимо Вольмерсхаузер указывает, что без срочных реформ рост экономики к концу текущего десятилетия может упасть до нуля, а в 2030-х годах стать отрицательным.

Ключевыми факторами, подорвавшими конкурентоспособность немецкой промышленности, стали резкий отказ от российских энергоносителей, последовавший скачок цен на энергию и сокращение емкости внешних рынков. Эти обстоятельства привели к рекордному числу банкротств в 2023 году и массовым планам компаний по сокращению персонала и переносу производственных мощностей за границу, говорится в материале.

При этом меры правительства по поддержке экономики, такие как инвестиции в инфраструктуру, критикуются экспертами как недостаточные и эффективные лишь в краткосрочной перспективе. Ряд инициатив, включая пенсионные корректировки и снижение налогов для отдельных секторов, признаются экономически неэффективными.

Мерц оценил перспективы изъятия замороженных активов России

Как отмечают аналитики, без кардинальных реформ, направленных на привлечение рабочей силы, стимулирование инвестиций и повышение производительности, Германии грозит длительный период стагнации. Это напрямую скажется на доходах населения и поставит под угрозу финансирование ключевых социальных систем, включая пенсионное обеспечение и здравоохранение. В перспективе подобный сценарий может ослабить не только Германию, но и конкурентоспособность всего Европейского союза.