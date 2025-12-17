Взвешенная стратегия: почему растет госдолг России

Государственный долг России по итогам первых десяти месяцев 2025 года достиг 32,9 триллиона рублей, продемонстрировав рост на 2,8 процента. Анализ его структуры показывает устойчивость: подавляющая часть обязательств (86 процентов, или 28,3 триллиона рублей), приходится на внутренний рынок, пишут «Известия».

В России соотношение госдолга к ВВП остается на уровне ниже 20 процентов. Это один из наиболее консервативных показателей среди крупнейших мировых экономик, говорится в статье. Подчеркивается, что основной риск на текущем этапе связан с макроэкономикой и влиянием жесткой денежно-кредитной политики, которая постепенно увеличивает стоимость новых заимствований.

В структуре долга 14 процентов обязательств (4,6 триллиона рублей) составляют внешние заимствования. Весь внутренний долг номинирован в национальной валюте, что сокращает валютные риски для бюджета.

Основным источником пополнения казны служит внутренний рынок облигаций федерального займа (ОФЗ), который устойчиво поддерживается национальными банками, негосударственными пенсионными фондами, страховыми компаниями и частными инвесторами.

По словам аналитиков, Минфин реализует осторожную стратегию управления долгом, направленную на сохранение его объема на текущем «консервативном» уровне. Эксперты оценивают долговую позицию страны как устойчивую.