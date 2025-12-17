Посол Китая рассказал о показателях товарооборота с Россией

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о сохранении стабильности в вопросе товарооборота между КНР И РФ. По его словам, показатель на протяжении трех лет составляет более 200 млрд долларов, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что за первые одиннадцать месяцев текущего года товарооборот продемонстрировал высокий уровень — 203,67 млрд долларов.

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая активно развивается, отметил китайский дипломат. По его словам, происходит постоянная оптимизация структуры двусторонней торговли, при этом наиболее динамичный рост показывают поставки новой высокотехнологичной продукции, включая биотехнологические и аэрокосмические товары. Одновременно с этим расширяется круг компаний, участвующих в товарообороте, добавил собеседник агентства.

Дипломат также указал, что на российском рынке за первые десять месяцев текущего года было зарегистрировано более 3,3 тысяч новых предприятий с китайскими инвестициями.

Кроме того, по его словам, совершенствуется правовая база для иностранных инвесторов. Ключевые совместные инфраструктурные проекты, включая масштабные поставки природного газа, продолжают успешно реализовываться, отметил собеседник.