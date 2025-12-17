Российские активы останутся заблокированными в Европе до тех пор, пока Евросоюз (ЕС) не примет иное решение. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Замороженные на неопределенный срок активы могут стать настоящим переломным моментом для Украины и для Европы», — сказала глава ЕК.

По ее словам, Евросоюз должен до конца текущего года определиться с вариантом финансирования Украины — через общий заем или с помощью российских активов.

Фон дер Ляйен назвала неожиданную задачу Евросоюза

15 декабря Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление ЦБ РФ к Euroclear на 18,1 трлн рублей. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.