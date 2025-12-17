Десятилетний минимум: Россия сократила импорт популярного напитка из ЕС

В октябре 2025 года объем поставок пива из стран Европейского союза в Российскую Федерацию сократился в шесть раз в сравнении с аналогичным периодом 2024-го года, достигнув минимального уровня за последние десять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По данным статистики, объемы экспорта пива из Евросоюза в Россию в октябре текущего года продолжили резкое снижение. Месячные поставки сократились на 19 процентов, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали в шесть раз. В денежном выражении экспорт достиг минимального значения с января 2016 года, составив всего 3,5 миллиона евро за месяц.

Итоги за первые десять месяцев года также демонстрируют значительное падение. Совокупный объем импорта российскими компаниями пива из стран ЕС составил 61,9 миллиона евро, что в 3,4 раза ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

Чехия стала крупнейшим поставщиком пива в Россию по итогам октября текущего года. Объем чешского экспорта данного продукта составил 1,4 миллиона евро, увеличившись в 2,1 раза после снижения в предыдущем месяце. Второе место по поставкам заняла Латвия с показателем в 621,7 тысячи евро.

За ней следуют Польша (407,3 тысячи евро) и Литва (335,4 тысячи евро). При этом экспорт немецкого пива в Россию продемонстрировал наиболее значительное падение, сократившись в 3,9 раза до 180 тысяч евро. Поставки из Нидерландов в октябре полностью остановились.