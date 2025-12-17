Bloomberg: США готовят новые санкции против РФ в случае провала сделки по Украине

ТАСС

Соединенные Штаты готовят новые санкции против российской энергетики в случае, если мирная сделка по Украине, по которой в настоящее время ведутся переговоры, не будет заключена. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

США готовят новые санкции против России
© ТАСС

По их информации, новые рестрикции могут быть обнародованы уже на этой неделе. Источники сообщили, что Вашингтон рассматривает санкции в отношении так называемого теневого флота, якобы задействованного в перевозках российской нефти, а также трейдеров, содействующих, по версии США, операциям с энергоресурсами РФ.

По данным Bloomberg, министр финансов США Скотт Бессент ранее обсудил вопрос антироссийских санкций с представителями ЕС. В то же время источники подчеркнули, что итоговое решение останется за президентом США Дональдом Трампом.

В Берлине 14-15 декабря состоялись встречи американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. 14 декабря переговоры длились около пяти часов, 15 декабря - примерно два. Вечером в понедельник ход переговоров обсудили ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО.