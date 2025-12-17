Любые санкции наносят вред налаживанию отношений между странами.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые санкции вредят делу налаживания отношений, это очевидно", - указал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли возможные новые санкции США против РФ, о которых ранее сообщил Bloomberg, навредить налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном и негативно сказаться на украинском урегулировании.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что Соединенные Штаты готовят новые санкции против российской энергетики в случае, если мирная сделка по Украине, по которой в настоящее время ведутся переговоры, не будет заключена. По их информации, новые рестрикции могут быть обнародованы уже на этой неделе.