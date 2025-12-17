Сосед России готовится выйти на «новый уровень» экономического развития

Появление АЭС в Казахстане будет свидетельствовать о переходе государства на новый уровень экономического развития. Об этом заявил на торжественном мероприятии в Акорде президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает kapital.kz.

По словам главы Казахстана, необходимо активно заняться подготовкой нового поколения специалистов и наращиванием потенциала атомной отрасли. Первая АЭС в Казахстане строится компанией «Росатом».

8 августа 2025 года в поселке Улькен Алматинской области стартовало инженерное обследование для выбора оптимального места под строительство атомной электростанции большой мощности. Параллельно ведется подготовка проектной документации. Общая стоимость проекта оценивается в 14-15 миллиардов долларов.

Компанию «Росатом» назначили главным исполнителем международного консорциума по возведению первой АЭС в Казахстане. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в проекте планируется использовать реакторы ВВЭР-1200 третьего поколения.

Китайскую компанию CNNC рассматривают в качестве ведущего партнера в консорциуме по строительству второй атомной электростанции в Казахстане.