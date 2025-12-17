В США начали готовиться к «финансовому похмелью»

В США ждут финансовые трудности после новогодних распродаж. О подготовке к «финансовому похмелью» после праздников сообщает New York post.

Как показал опрос двух тысяч американцев, треть из них (35 процентов) планируют использовать кредитную карту для праздничных покупок. При этом лишь 17 процентов опрошенных заявили, что всегда полностью оплачивают счета по кредитным картам и не допускают начисления процентов, а значит, что многие граждане вступят в новый год с непогашенными займами. по данным Talker Research, 70 процентов пользователей кредитных карт не планируют погашать задолженность в 2026 году, а 18 процентов планируют выплачивать ее до следующего лета или позже.

«Проблема не только во времени, но и в стоимости. Проценты по кредитным картам, которые начисляются каждый месяц, со временем могут значительно увеличить стоимость покупок. Возможно, именно поэтому 47 процентов опрошенных признались, что в прошлом их заставали врасплох проценты и/или комиссии, которые увеличивали стоимость их праздничных покупок Именно эти дополнительные расходы, а не сам факт оплаты в рассрочку, приводят к нежелательным финансовым сюрпризам после окончания сезона и начала нового года», — пояснил руководитель отдела продуктов в Affirm Вишал Капур.

Потребители хотели бы, чтобы праздничные покупки не приносили неожиданных сюрпризов в виде скрытых платежей. Если бы при каждой покупке в праздничный сезон четко указывалась ее общая стоимость, 44 процента заявили, что чувствовали бы себя уверенно, а 39 процентов испытывали бы облегчение. Для многих покупателей такая ясность дала бы ощущение контроля над своими расходами.

По итогам ноября объем выдачи кредитных карт в России опустился ниже 130 миллиардов рублей, что стало минимумом с апреля 2022 года. По данным бюро кредитных историй «Объединенное кредитное бюро», за месяц падение составило пять процентов, а за три месяца — 25 процентов. Количество выданных кредитов рухнуло на 9 и 12 процентов соответственно, до 1,23 миллиона, хотя общие выдачи розничных кредитов, по данным Frank RG, в прошлом месяце снизились всего на три процента.