Инфляция в России на сегодня: ключевая ставка и резкое укрепление рубля

19 декабря в России будет объявлено решение по ключевой ставке. «Рамблер» разбирался, какого уровня она достигнет, что будет с инфляцией и ждать ли укрепления рубля.

Прогноз по инфляции

Профессор экономики Максим Марамыгин в интервью ЕАН спрогнозировал сохранение высокого уровня инфляции в России в 2026 году. По его мнению, ключевой причиной станет предстоящее повышение основной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, что формально должно добавить к росту цен около 1,5 процентных пункта.

Особенно заметным, по словам эксперта, будет подорожание отдельных категорий товаров. Например, молочная продукция с содержанием растительных жиров, которая ранее облагалась льготной ставкой в 10%, после перехода на общую ставку в 22% может подорожать одномоментно примерно на 12%.

Марамыгин также отметил, что общая экономическая ситуация будет способствовать инфляции. Замедление деловой активности, отсутствие масштабных инвестиционных программ и снижение реальных доходов населения приведут к изменению структуры спроса и усилят нестабильность цен.

Инфляция в 4%

Достижение целевого показателя инфляции в 4% в 2026 году поставлено под сомнение действием ряда факторов. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил начальник аналитического отдела Института комплексных стратегических исследований, кандидат экономических наук Сергей Заверский.

По мнению эксперта, ключевыми препятствиями станут немонетарные факторы, которые не могут быть нейтрализованы только высокой ключевой ставкой Центробанка. К ним относятся предстоящее повышение налоговой нагрузки, опережающий инфляцию рост тарифов для населения и бизнеса, а также введение и увеличение различных сборов, таких как утилизационный и технологический.

Заверский отдельно указал на негативную роль чрезмерно сильного рубля, курс которого, по его оценке, достиг уровней, угрожающих макроэкономической стабильности. Ослабление национальной валюты он назвал объективной необходимостью.

Третьим фактором, мешающим обузданию инфляции, экономист назвал сохраняющийся высокий уровень инфляционных ожиданий населения, что свидетельствует о недостаточном доверии к политике Банка России, несмотря на длительный период жесткой денежно-кредитной политики.

Курс рубля

Заверский отметил, что укрепление рубля в этом году вышло за рамки обычного и достигло показателей, которые могут негативно сказаться на макроэкономической стабильности. По его мнению, снижение курса рубля было неизбежным.

Прогноз по ключевой ставке в декабре

Эксперты, опрошенные РБК, ожидают снижения ключевой ставки Банка России на 0,5-1% на заседании 19 декабря. Среди факторов такой динамики они отмечают замедление инфляции, укрепление рубля и снижение цен на бензин.

Инфляция в октябре составила 6,34%, прогноз ЦБ на конец года – 6,5-7%. Прогнозы аналитиков по ключевой ставке: Совкомбанк – снижение до 15,5%, ФГ «Финам» – до 16%. ЦБ учитывает инфляционные ожидания и рынок труда. Ускорение роста потребления и кредитования также влияют на решение.