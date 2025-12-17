Одно решение Трампа заставило взлететь цены на нефть

Президент США Дональд Трамп ввел «полную и безоговорочную блокаду» для нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, которые перевозят нефть в Венесуэлу и из нее, сообщает profinance.ru со ссылкой на FT.

Это решение направлено на усиление давления на правительство Николаса Мадуро. Кроме того, США усиливают военное присутствие в Карибском море, что провоцирует обеспокоенность в регионе.

После введения блокады цены на нефть подскочили: стоимость West Texas Intermediate возросла на 1,4 % и достигла 56,08 доллара за баррель. На минувшей неделе США провели операцию по задержанию нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, который находился под санкциями. Трамп объявил, что военные действия будут продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет незаконно присвоенные активы.

Соединенные Штаты усилили давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого подозревают в связях с наркокартелями, посредством военной активности и санкций против шести судоходных компаний и шести танкеров. В регион были направлены военные корабли, более 14 000 военнослужащих и истребители пятого поколения F-35.

С сентября США нанесли 25 ударов по судам, подозреваемым в контрабанде наркотиков, погибло не менее 95 человек. Мадуро призвал к акции протеста против «пиратства» и заявил, что Венесуэла никогда не станет колонией.