Экономист дал прогноз по ключевой ставке на конец 2025 года
Совет директоров Банка России на последнем в 2025 году заседании по ключевой ставки примет решение о снижении показателя на 0,5 - 1 п. п. Таким мнением в разговоре с Рамблером поделился экономист Леонид Холод.
При принятии решения по ставке ЦБ, как обычно, будет учитывать сложившийся уровень инфляции, а также уровень экономической активности, состояние кредиторской задолженности, ситуацию с банками, бюджетную ситуацию, ситуацию на рынке валюты и другие факторы, некоторые из которых нам неизвестны. Формально инфляция сейчас невысока, вместе с тем в некоторых отраслях экономики наблюдаются определенные спады, которые, в том числе, связаны с высоким уровнем кредитных ставок. Поэтому я ожидаю небольшого снижения ключевой ставки – до 15,5-16% годовых.Леонид ХолодДоктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия
Даже незначительное снижение уровня ключевой ставки окажет позитивное влияние на российскую экономику, отметил эксперт.
«При снижении ключевой ставки, естественно, понизится и стоимость кредитов. А сейчас это плюс для нашей экономики», - сказал он.
Напомним, следующее заседание Совета директоров ЦБ состоится 19 декабря.