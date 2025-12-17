Экономист дал прогноз по ключевой ставке на конец 2025 года

При принятии решения по ставке ЦБ, как обычно, будет учитывать сложившийся уровень инфляции, а также уровень экономической активности, состояние кредиторской задолженности, ситуацию с банками, бюджетную ситуацию, ситуацию на рынке валюты и другие факторы, некоторые из которых нам неизвестны. Формально инфляция сейчас невысока, вместе с тем в некоторых отраслях экономики наблюдаются определенные спады, которые, в том числе, связаны с высоким уровнем кредитных ставок. Поэтому я ожидаю небольшого снижения ключевой ставки – до 15,5-16% годовых.

Леонид Холод Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия