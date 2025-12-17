Годовая инфляция в России замедлилась до 6,08%

Годовая инфляция в России с 9 по 15 декабря замедлилась до 6,08% против 6,34% неделей ранее. Такие данные приводятся в обзоре о текущей ценовой ситуации.

За отчётную неделю рост потребительских цен составил 0,05%, следует из материалов Минэкономразвития.

«Годовая инфляция на 15 декабря зафиксирована на уровне 6,08%», — говорится в документе.

В ведомстве уточнили, что цены на продовольственные товары в среднем выросли на 0,05%, при этом плодоовощная продукция подорожала на 0,66%, а стоимость остальных продуктов не изменилась. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,02%, в сфере услуг — 0,12%.

Ранее Федеральная резервная система США понизила прогноз по инфляции в стране на 2025 год.

Также эксперты указывали, что предстоящее заседание Центрального банка России может повлиять на динамику рубля.