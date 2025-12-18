ФАС запретила использовать рост НДС для повышения цен на продукты

Изменение налога на добавленную стоимость (НДС) не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания, заявили в пресс-службе ФАС России.

"Ставка налога на добавленную стоимость" для этих товаров "по-прежнему составит 10%", напомнили там.

Соответствующее письмо было направлено службой в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети.

Как сообщалось, закон об изменении НДС с 20% до 22% вступает в силу с 1 января 2026 года. ФАС России напомнила продавцам продовольственных товаров о том, что изменение не касается продуктов питания, которые реализуются по льготной ставке.

Служба обратила внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения цен на непродовольственные и продовольственные товары, а также предупредила, что требования антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности должны соблюдаться неукоснительно. В случае выявления нарушений ведомством будут приняты соответствующие меры реагирования.