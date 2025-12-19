Почему ЕС отказался использовать замороженные активы Банка России

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе не согласовали использование замороженных активов Банка России для финансирования так называемого репарационного кредита Украине. Речь шла о запуске кредитного механизма с опорой на российские суверенные средства, замороженные в ЕС после начала военного конфликта в 2022 году.

Решение стало итогом напряженных дискуссий между сторонниками более активного использования общих финансовых инструментов и государствами, выступающими против совместного долга.

«Настоящее противостояние происходит между теми, кто выступает за совместный долг, и теми, кто ему противится, такими как Германия, Нидерланды и другие так называемые “скупые страны”», — сказал Financial Times высокопоставленный дипломат ЕС накануне саммита.

Кто был против

Саммит ЕС стартовал в четверг, 18 декабря, и вопрос финансирования Украины за счет российских замороженных активов стал одним из ключевых пунктов повестки. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что участники обсуждают два возможных варианта поддержки Киева: финансирование за счет бюджета ЕС либо механизм репарационного кредита с использованием активов России.

Под управлением бельгийского депозитария Euroclear находится большая часть из примерно 210 млрд евро российских суверенных активов, замороженных в ЕС. Именно эти средства Еврокомиссия предлагала использовать для поддержки Украины.

Против такого подхода, помимо Бельгии, ранее выступали Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия, указывая на возможные юридические риски и угрозу подрыва доверия к финансовой системе ЕС.

«Им придется вынести меня отсюда»

Главным источником сопротивления планам ЕС использовать замороженные российские активы на саммите в Брюсселе была Бельгия — страна, на территории которой через депозитарий Euroclear хранится основная часть средств. Брюссель опасался, что в случае судебных исков или ответных мер со стороны Москвы именно на него ляжет основной финансовый и юридический удар.

Как писало издание Financial Times, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер накануне саммита заявил , что не может поддержать итоговый текст без устранения «красных линий», связанных с финансовой безопасностью страны и Euroclear.

«Иначе им придется вынести меня отсюда. Не может быть никакой гибкости в вопросах, которые угрожают финансовой безопасности Euroclear и Бельгии», — сказал он журналистам.

По данным FT, бельгийские власти добивались от Еврокомиссии четких гарантий того, что любые возможные потери — включая требования о возврате средств или обеспечении ликвидности — будут разделены между всеми странами ЕС, а не лягут исключительно на Бельгию. В частности, переговоры уперлись в вопрос создания механизма быстрого доступа к наличным средствам на случай, если России придется компенсировать замороженные активы, а также в защиту активов Euroclear за пределами ЕС, прежде всего в России.

Источники издания сообщали, что Еврокомиссия на переговорах предлагала Бельгии юридические и финансовые гарантии, включая распределение рисков между государствами — членами ЕС и дополнительные меры по защите ликвидности. Однако, по словам собеседников FT, несмотря на определенный прогресс, именно эти элементы оставались наиболее спорными. Сам де Вевер отмечал, что «пока не видел формулировок, которые могли бы убедить его изменить позицию Бельгии».

В качестве альтернативы использованию российских активов бельгийский премьер настаивал на выпуске совместного долга ЕС под гарантии общеевропейского бюджета. Однако, как указывает Financial Times, этот вариант требовал единогласного одобрения всех стран блока, а Венгрия уже дала понять, что готова его заблокировать.