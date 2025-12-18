Страна ЕС значительно нарастила экспорт одного вида продукции в Россию

По данным статистической службы Евросоюза (Евростат), в январе-октябре 2025 года экспорт итальянских кондитерских изделий в Россию достиг исторического максимума. Как подсчитало агентство «Прайм», стоимость продукции составила 123,3 миллиона евро, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период 2024-го (64,8 миллиона евро).

Основной рост обеспечили две категории товаров. Поставки шоколада из Италии в Россию более чем удвоились, достигнув 73,3 миллиона евро. Также в два раза увеличился импорт итальянской выпечки и сдобных изделий, объем которого оценивается в 44,2 миллиона евро.

В то же время закупки итальянской карамели и белого шоколада на российском рынке, напротив, сократились. По этой категории зафиксировано снижение на 27% в годовом исчислении до 5,8 миллиона евро.

Благодаря такому росту Италия заняла второе место среди стран-поставщиков сладостей в Россию из Европейского союза, уступив только Германии (250,1 миллиона евро). Объем импорта из Польши, занимающей третью позицию, составил 104,6 миллиона евро. Четвертое и пятое места в рейтинге крупнейших поставщиков кондитерских изделий в РФ из ЕС заняли Бельгия (77,3 миллиона евро) и Болгария (17,8 миллиона евро) соответственно.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз постепенно повышает пошлины на российские удобрения, но объемы импорта восстановились до уровня, который был до введения санкций.