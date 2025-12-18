Венесуэле придется начать закрывать нефтяные скважины

Венесуэла может вскоре вынужденно остановить добычу нефти на части скважин.

Это связано с тем, что места для хранения сырья в стране стремительно заканчиваются, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Основные нефтехранилища страны и танкеры, стоящие на её терминалах, быстро заполняются и могут быть заполнены до предела примерно за 10 дней», — сказано в статье.

Если ситуация не изменится, государственной нефтяной компании PDVSA (Petróleos de Venezuela SA), добывающей около 1 млн баррелей в день, придётся законсервировать часть скважин.

Кризис вызван санкциями США, которые привели к захвату танкера и планам заблокировать другие суда.

Ранее глава Белого дома сказал, что американское руководство хочет получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона отняли.