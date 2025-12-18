«Оказались перед дилеммой»: ЕС активно скупает «запрещенку» у России

Несмотря на постепенное повышение Евросоюзом пошлин на российские удобрения, их импорт на европейский рынок восстановился до показателей, предшествовавших санкциям. Планы по вытеснению российской продукции не увенчались успехом, пишет РИА Новости.

С минувшего июля таможенный сбор составляет 6,5% плюс 40 евро за тонну и к 2028 году должен достичь 315 евро. Однако после падения импорта в 2023 году до 3,9 млн тонн, в 2024-м поставки выросли до 4,93 млн тонн, что составляет около 25% европейских потребностей. К весне 2025 года объемы вернулись к досанкционному уровню, а в июне европейские фермеры ввезли рекордные 1 млн тонн.

Основная причина — отсутствие доступных альтернатив. Европа сильно зависит от российских поставок, особенно калия и сложных NPK-удобрений. По словам экспертов, европейские фермеры, особенно в Германии, Франции и Польше, «оказались перед дилеммой»: либо существенно увеличить себестоимость продукции, перейдя на альтернативные удобрения, либо продолжать закупать российские через посреднические схемы.

Подчеркивается, что энергокризис нанес удар по европейской химической промышленности, тогда как российские производители сохраняют преимущество благодаря низкой стоимости энергоносителей. Основные альтернативные поставщики, такие как страны Северной Африки, предлагают продукцию по более высоким ценам, а их мощности ограничены.

Также сообщается, что ситуацию усугубляет введение с января 2025 года трансграничного углеродного регулирования (CBAM), которое приведет к дальнейшему росту цен. На рынке отмечается ажиотажный спрос: фермеры активно скупают удобрения, опасаясь дефицита к концу года.