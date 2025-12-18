На Кубе ввели плавающий курс иностранной валюты

Центробанк Кубы с 18 декабря вводит новый плавающий обменный курс иностранной валюты. Об этом объявила глава регулятора Хуана Лилия Дельгадо, передает OnCuba News.

В сообщении отмечается, что новый курс будет устанавливаться ежедневно. По ее словам, это делается для того, чтобы стимулировать приток иностранной валюты в страну. Это позволит обеспечить источник финансирования операций и снизить давление и нарушения на неформальном рынке.

«[Целью является] стимулирование притока иностранной валюты на валютный рынок, что обеспечит источник финансирования операций и снизит давление и нарушения на неформальном рынке», — добавила Дельгадо.

Отмечается, что сейчас на Кубе действуют два официальных курса: для юридических и для физических лиц. После нововведений к ним добавится третий плавающий курс, определяемый центробанком страны.

11 декабря премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус заявил, что политика Дональда Трампа в отношении Кубы нацелена на экономическое «удушение» страны.

Он отметил, что новые меры, введенные администрацией Белого дома с момента переизбрания Трампа, преследуют цель экономического давления на Кубу, включая ограничение ее финансовых возможностей и каналов поставок, особенно в сфере топлива.