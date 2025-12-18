Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сняла с повестки саммита ЕС вопрос об изъятии российских активов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. ЕС отверг мирный план США, решив продлить военный конфликт, передает РИА Новости.

В материале говорится, что против «брюссельской банды» планируют выступить как минимум семь стран. По аналогии с классическим сюжетом «Семи самураев», эти государства, как ожидается, будут оспаривать решения, которые, по мнению Орбана, ведут к отказу от мирного плана США и продлению военного конфликта.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что к весне Киев должен найти $160 млрд, иначе Украина столкнется с банкротством. На саммите в Брюсселе 18–19 декабря будет рассматриваться вопрос о конфискации активов, однако несколько стран выступят против, отмечается в статье.

Как сообщается, среди них – Бельгия, Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария и Мальта. Также против выступят Европейский центральный банк и администрация США, пишут авторы.

Накануне сообщалось, что американские власти объявили о временном прекращении действия санкций против нескольких крупных российских банков, которые участвуют в проектах гражданской ядерной энергетики.