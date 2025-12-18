Банк России сделал заявление на фоне угрозы изъятия активов РФ

ЦБ России будет взыскивать с кредитных организаций ЕС убытки от блокировки и использования активов.

«Банк России... будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объёме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды», — отмечается в сообщении регулятора.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о конфискации замороженных в Европе суверенных активов России сняли с повестки дня саммита Европейского союза.

17 декабря издание Politico сообщило, что неспособность ЕС согласовать изъятие активов России станет катастрофой.