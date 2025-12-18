Стало известно, что можно конфисковать у западных компаний в России

Банк России решил обратиться в суд с иском к бельгийскому депозитарию Euroclear, где заблокированы российские активы на сумму около 210 млрд евро. В связи с этим возникает вопрос о том, чем может быть обеспечен этот иск и какие западные активы могут быть конфискованы на территории РФ в случае эскалации конфликта вокруг суверенных резервов, пишет «Царьград».

Экономический обозреватель Юрий Пронько в своем анализе для «Царьграда» перечислил ряд значительных западных активов, потенциально попадающих под ответные меры. Среди них — средства клиентов Euroclear в России, оцененные примерно в 17 млрд евро, доля British Petroleum (19,75%) в «Роснефти», дивиденды по которой могут составлять около 340 млрд рублей, арестованные активы JPMorgan в России, которые по решению суда 2024 года оцениваются в 243 млрд рублей, а также бизнес Raiffeisen Bank в РФ — крупнейшего иностранного банка, чья выручка здесь в прошлом году достигла 2,9 млрд долларов.

Пронько, однако, отметил ключевое отличие: в Euroclear находятся российские государственные активы, в то время как перечисленные западные активы в основном представляют собой частный бизнес.