Мировые цены на золото и серебро могут побить новые рекорды

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос высказал мнение, что мировые цены на ключевые драгоценные металлы могут достичь новых исторических максимумов до начала следующего года. По его оценкам, золото способно подняться до уровня в 4 500 долларов, а серебро — до 73 долларов за тройскую унцию, передает агентство «Прайм».

Прогноз следует за значительным ростом в декабре. Накануне серебро впервые в истории превысило отметку в 67 долларов за унцию. Золото ранее в этом месяце вновь подошло к своему абсолютному рекорду, установленному 21 октября на уровне 4 391,69 доллара.

Исходя из скорости роста стоимости фьючерсов на золото в первой половине декабря, они способны повыситься до уровня 4 500 долларов за тройскую унцию до конца года (плюс 2,3% от текущего уровня), заявил Манжос. По его словам, контракты на серебро демонстрируют еще более агрессивную динамику и могут достичь отметки в 73 доллара, что означает рост на 9% от текущих значений.

С начала года стоимость серебра выросла в 2,3 раза, а золота — в 1,66 раза. Эксперт подчеркнул, что сдвиг к указанным уровням возможен на фоне сложившихся восходящих трендов, однако не гарантирован, особенно с учетом «тонкого» рынка в конце года.