Лукашенко раскритиковал неспособность отраслей выпустить туалетную бумагу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг острой критике отношение должностных лиц к целлюлозно-бумажной промышленности и состояние этой отрасли. При невероятном богатстве страны лесами не выпускается даже элементарная продукция, указал глава государства, обращаясь с посланием к белорусскому народу.

"Почему у нас валяется лес по всем опушкам, а страна на десятки миллионов импортирует мебель, бумажную упаковку и не может массово построить дешевые профилактории для телят? Туалетную бумагу не можем произвести нормально!" - возмутился Лукашенко.

"Безобразное отношение соответствующих должностных лиц к этой отрасли, в которую, между прочим, за прошлую модернизацию вложено $2,5 млрд, - заметил он. - Пока ни копейки не вернули. Или вы думаете, вам их кто-то их спишет? Выкиньте эти мысли из головы. Про финишную, мешочную, крафт-бумагу в Светлогорске вы уже пять лет байками кормите весь народ".

"Уже который состав правительства не может показать реальный эффект по нашей триаде сырьевых товаров - древесина, лен, кожевенное сырье. Или вы безразличные люди, или у вас вообще нет никаких амбиций. Без амбиций никуда!" - подчеркнул президент Белоруссии.

При этом, по оценке Лукашенко, "сфера более чем перспективная" и вызывающая спрос многих мировых игроков.

"Мы можем и должны его удовлетворить, - подчеркнул президент. - В нашей лесистой Беларуси сырья, древесины под такие проекты имеется в избытке. Поэтому все лесхозы должны быть обеспечены".

Промышленность республики должна выпускать не менее 25 млн куб. м круглой древесины ежегодно, поставил задачу президент.