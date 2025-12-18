Росстат: число перерабатывающих россиян снизилось примерно на 13%

Количество перерабатывающих граждан в России снизилось за год примерно на 13%. Так, если в III квартале 2024 года их было 2,8 млн, то, по последним данным, их около 2,4 млн человек, следует из данных Росстата, которые изучил ТАСС.

В III квартале 2025 года более 41 часа в неделю работали 2,48 млн россиян, среди них примерно 1,2 млн мужчин и 645 тыс. женщин работали от 41 до 50 часов, 405 тыс. мужчин и 141 тыс. женщин - 51 час и более.

Согласно данным Росстата, в III квартале 2024 года более 41 часа в неделю трудились 2,85 млн россиян, среди них 1,4 млн мужчин и 786 тыс. женщин работали от 41 до 50 часов, а 51 час и более на работе проводили 480 тыс. мужчин и 147 тыс. женщин.

Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает нормальную продолжительность рабочего времени - она не может превышать 40 часов в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.