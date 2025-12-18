Президент Литвы выступил с требованием по российским активам

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз (ЕС) обязан принять решение по замороженным российским активам уже в ближайшее время. Об этом сообщает Politico.

По мнению Науседы, вопрос репарационного кредита Украине из российских активов должен быть решен уже на саммите Евросоюза в Брюсселе, который проходит с 18 по 19 декабря. Он также добавил, что у альянса «нет другого выхода», а «план Б» от Италии и Бельгии не будет принят.

«Мы должны найти решение сегодня или завтра. Это ответственность Европы, и только Европы, обеспечить удовлетворение потребностей Украины», — заявил он.

Напомним, что «план Б» был предложен Италией, Бельгией, Болгарией и Мальтой. Он предполагает, что Евросоюз выпустит совместный кредит для помощи Украине. По мнению авторов инициативы, такой подход несет «значительно меньшие риски для решения финансовых потребностей Украины».

