Лукашенко: белорусская экономика находится в стабильном состоянии

Экономика Белоруссии находится в стабильном состоянии, несмотря на санкции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"У нас стабильная нормальная экономика. Долговая нагрузка снижается, золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме. Заслуженно выросло доверие к национальной валюте", - отметил он, подчеркнув, что все это, несмотря на западные санкции.

Лукашенко подчеркнул, что в стране обеспечена стабильная занятость, достойный уровень доходов и безопасность.