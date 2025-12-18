Стало известно о согласии всех стран ЕС использовать замороженные активы РФ
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ЕС наступил «переломный этап» — все страны согласились с необходимостью использования замороженных российских средств для помощи Украине.
Президент Литвы: ЕС обязан принять решение по российским активам
Однако он отметил, что некоторые страны будут добиваться максимальных финансовых гарантий, чтобы обезопасить себя от возможных рисков, связанных с этой операцией.
Ранее Бельгия потребовала себе "неограниченные" гарантии из-за российских активов.