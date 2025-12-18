Стало известно о согласии всех стран ЕС использовать замороженные активы РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ЕС наступил «переломный этап» — все страны согласились с необходимостью использования замороженных российских средств для помощи Украине.

«Переломный момент означает, что все согласны, что стоит попробовать, и что было бы справедливо, оправданно и хорошо для Европы использовать российские средства для Украины», — сказал Туск в Брюсселе.

Президент Литвы: ЕС обязан принять решение по российским активам

Однако он отметил, что некоторые страны будут добиваться максимальных финансовых гарантий, чтобы обезопасить себя от возможных рисков, связанных с этой операцией.

Ранее Бельгия потребовала себе "неограниченные" гарантии из-за российских активов.