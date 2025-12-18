"Он не дурак, несмотря на эпатажность". Лукашенко о санкционной политике Трампа

ТАСС

Президент США Дональд Трамп, несмотря на эпатажность, не дурак, и умело использует рычаги давления, включая санкции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), комментируя политику американского лидера.

"Он не дурак". Лукашенко о санкционной политике Трампа
© ТАСС

Ранее Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую финансовые операции с "Белорусской калийной компанией" (БКК), ее дочерней структурой "Агророзквит", а также компанией "Беларуськалий".

Как заявил Лукашенко, Белоруссия 2025 году продаст больше калия, чем в прошлые годы и больше заработает на этом.

"Я смотрю дальше, нежели просто вот какие-то там [обещания] снять санкции. Да переживем мы <…>. Трамп не дурак, вы не смотрите, что он такой эпатажный. <…> он где-то наклонит, потом отступит, я уже его политику знаю, и американцы это подтвердили", - сказал он.

По словам Лукашенко, американцы знают, что им нужно и от Венесуэлы, и от России, и от Украины. "Прежде всего, редкоземельные металлы по Украине. Они проталкивают свой бизнес, они экономику проталкивают свою. Мир через силу, Америка прежде всего - это их лозунги", - сказал президент.

Он добавил, что Белоруссия в качестве основы для переговоров с США будет исходить из собственных интересов. "Я прямо им говорю: "Ребята, я понимаю, чего вы хотите, но вы должны понимать - мы меньше гораздо, чем вы по экономике, даже не говорю, но у нас есть собственные интересы. И я, как президент, должен выражать эти интересы белорусского народа". Это основа наших переговоров", - пояснил Лукашенко.

О санкциях

Санкции в отношении БКК и "Агророзквит" были введены американской администрацией в феврале 2021 года из-за миграционного кризиса и в свете утверждений об ущемлении гражданских свобод в республике. В отношении компании "Беларуськалий" санкции были введены в августе того же года.