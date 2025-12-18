"Он не дурак". Лукашенко о санкционной политике Трампа

Президент США Дональд Трамп, несмотря на эпатажность, не дурак, и умело использует рычаги давления, включая санкции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), комментируя политику американского лидера.

Ранее Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую финансовые операции с "Белорусской калийной компанией" (БКК), ее дочерней структурой "Агророзквит", а также компанией "Беларуськалий".

Как заявил Лукашенко, Белоруссия 2025 году продаст больше калия, чем в прошлые годы и больше заработает на этом.

"Я смотрю дальше, нежели просто вот какие-то там [обещания] снять санкции. Да переживем мы <…>. Трамп не дурак, вы не смотрите, что он такой эпатажный. <…> он где-то наклонит, потом отступит, я уже его политику знаю, и американцы это подтвердили", - сказал он.

По словам Лукашенко, американцы знают, что им нужно и от Венесуэлы, и от России, и от Украины. "Прежде всего, редкоземельные металлы по Украине. Они проталкивают свой бизнес, они экономику проталкивают свою. Мир через силу, Америка прежде всего - это их лозунги", - сказал президент.

Он добавил, что Белоруссия в качестве основы для переговоров с США будет исходить из собственных интересов. "Я прямо им говорю: "Ребята, я понимаю, чего вы хотите, но вы должны понимать - мы меньше гораздо, чем вы по экономике, даже не говорю, но у нас есть собственные интересы. И я, как президент, должен выражать эти интересы белорусского народа". Это основа наших переговоров", - пояснил Лукашенко.

О санкциях

Санкции в отношении БКК и "Агророзквит" были введены американской администрацией в феврале 2021 года из-за миграционного кризиса и в свете утверждений об ущемлении гражданских свобод в республике. В отношении компании "Беларуськалий" санкции были введены в августе того же года.