Дмитриев: ЕС нарушает законы, и инвесторы понимают риски сотрудничества с ним

Инвесторы понимают риски сотрудничества с Евросоюзом, который готов нарушать законы ради конфискации российских активов. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Когда закон нарушается, как того хочет ЕС, все инвесторы знают, что он также может быть нарушен снова под любым предлогом. <…> Особенно обанкротившимся ЕС, который отчаянно нуждается в деньгах", - написал он в Х в ответ на пост экс-посла США в России (с 2012 по 2014 год) Майкла Макфола, в котором он комментирует намерение Еврокомиссии экспроприировать активы России.

Дмитриев также добавил, что именно по этой причине инвесторы будут переводить свои ценные бумаги за пределы ЕС.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. €185 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Еврокомиссия в настоящее время добивается решения стран ЕС об экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита", чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026-2027 годах.