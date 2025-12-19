Россия и Норвегия возобновили сотрудничество в одной сфере

Россия и Норвегия договорились о возобновлении сотрудничества в области рыболовства на следующий год, несмотря на противодействие со стороны Европейского союза. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью РИА Новости.

По его словам, российские рыбаки получат возможность вести промысел как в российской, так и в норвежской экономической зонах, а также стороны согласовали дополнительные условия совместной работы.

Шестаков подчеркнул, что Россия смогла отстоять свои интересы, не поддавшись давлению ЕС, который, по его мнению, систематически пытается помешать двустороннему соглашению по управлению общими запасами трески и пикши в Баренцевом море.

Россия и Норвегия обсудят только квоты и общие уловы на заседании комиссии

Как рассказал источник, знакомый с ходом обсуждений, объёмы вылова были определены на основе научных данных, представленных российской стороной.