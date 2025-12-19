Переговоры по активам России сравнили с историей «Титаника»

Премьер Бельгии Барт де Вевер назвал идею и переговоры конфискации активов России похожими на историю с «Титаником». Его слова приводит РИА Новости.

«Сделали предложение по репарационному кредиту. И по дискуссии было уже понятно, что это тонущий корабль, "Титаник"», — сказал он.

Об этом бельгийский премьер заявил по итогам европейского саммита.

Ранее де Вевер назвал отказ от конфискации активов России победой международного права.

«Мы избежали создания прецедента, который может подорвать правовую определенность во всем мире», — отметил он.

Зеленский высказался о выдаче Украине кредита без изъятия активов РФ

До этого председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Средства будут основаны на бюджете ЕС и потенциально подлежать возмещению за счет замороженных активов России.