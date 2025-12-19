Тектонический сдвиг: США и Европе грозит новый масштабный кризис

Банк Японии в пятницу, 19 декабря, может поднять ключевую процентную ставку до 0,75%, что станет важным этапом в изменении денежно-кредитной политики страны. Это значимое изменение для Японии, которая на протяжении десятилетий придерживалась околонулевых или отрицательных процентных ставок. Однако последствия этого решения ощутят и другие страны, включая США, Европу и Великобританию, сообщают «Известия».

Как отмечается, ключевая трудность связана с потенциальным сокращением операций кэрри-трейд. Этот метод позволяет инвесторам брать в долг валюту с низкими процентными ставками, например, иену, и инвестировать её в инструменты с более высокой доходностью, такие как американские казначейские облигации или акции. Разница между процентными ставками формирует прибыль для участников таких операций.

Увеличение процентной ставки Банком Японии приведет к росту стоимости заимствований в иенах и усилению курса иены. Это негативно скажется на доходности кэрри-трейда и вынудит инвесторов распродавать активы для погашения долгов. Подобный шаг может запустить цепную реакцию продаж на глобальных рынках.

Для США последствия могут быть значительными, поскольку значительная часть кредитов, выданных в иенах, была использована для приобретения акций технологических компаний. Повышение ставок может вызвать глубокую коррекцию на рынках NASDAQ и S&P 500.

Криптовалютный рынок также подвержен рискам. Биткоин и другие цифровые валюты часто теряют в цене, когда стоимость капитала растет. Укрепление иены часто приводит к снижению стоимости криптовалют.

Для Европы и Великобритании отмена кэрри-трейд представляет угрозу. Европейские банки активно использовали дешёвое финансирование в иенах, и отток ликвидности может вызвать повышение доходности государственных облигаций, что затруднит обслуживание государственного долга. Укрепление иены также снизит конкурентоспособность европейского экспорта в Японию, говорится в материале.

Также сообщается, что Великобритания, где финансовый сектор играет ключевую роль в экономике, сильно зависит от уровня ликвидности. Если японские инвесторы начнут выводить свои средства из британских активов, это может привести к снижению курса фунта и замедлению притока инвестиций.

Решение Банка Японии положить конец политике низких процентных ставок означает переход к новой экономической реальности, в которой капитал имеет свою стоимость. Для стран Европейского союза это может оказаться особенно сложным испытанием.