Власти определились, как будут обелять российскую экономику

Правительство запустило работу по сокращению теневого сектора экономики. Установочное совещание по этому вопросу под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко состоялось 15 декабря, в ходе него присутствующие констатировали отсутствие серьезных замечаний по документу, пишут «Ведомости» со ссылкой на аппарат Григоренко. Реализация мероприятий по сокращению теневого сектора запланировала на первый квартал 2026-го.

Представитель Григоренко пояснил, что работы по обелению экономики будут вестись через подготовку нормативно-правовых актов, в числе которых будет закон о лицензировании оборота табака и никотиносодержащей продукции, и через проведение технических работ по модификации государственных информационных систем (ГИС).

Вице-премьер Александр Новак, представляя концепцию по снижению теневого сектора экономики российскому лидеру, уточнил, что она включает в себя шесть направлений. Первое — обеление сферы торговли за счет ужесточения наказания за ведение деятельности без регистрации и без онлайн-касс. Второе — обеление торговли при ввозе товаров из ЕАЭС. Это направление включает в себя запуск системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) — товар не пересечет российскую границу, если не будет подтверждения со стороны налогового российского резидента. Кроме того, импортеры будут вносить НДС авансом. Запуск СПОТа планируется 1 апреля 2026-го.

Третьим направлением, по словам Новака, станет обеление рынка труда за счет введения административной ответственности за подмену трудовых отношений договорами с самозанятыми. Кроме того, в законе пропишут признаки трудовых отношений. В-четвертых, планируется усилить контроль за вывозом наличных и золота и ввести ответственность за незаконный майнинг. Пятым направлением станет вывод из теневого сектора нелегального кредитования — за незаконное предоставление потребительских кредитов введут уголовную ответственность. В-шестых, ужесточат контроль за оборотом табака и никотиносодержащей продукции, в том числе за счет лицензирования оптовой и розничной торговли такими товарами.

В Минфине подытожили, что все эти меры преследуют одну цель — создание равных и конкурентных условий для ведения бизнеса всеми участниками рынка. В первую очередь речь идет о сферах торговли, оказания услуг, кредитования, и о работе с цифровыми валютами.