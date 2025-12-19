В США предложили законопроект об усилении санкций против РФ

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий представила в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов законопроект, касающийся усиления санкций в отношении России.

Документ предусматривает введение санкций в случае отказа РФ от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Цель инициативы — создать комплексную систему американских санкций против России в отличие от действующих разрозненных мер, передает агентство ТАСС.

Предлагается ввести санкции против чиновников, бизнесменов, госкомпаний, а также предприятий, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

Также предлагается установить 500-процентные пошлины на российские товары и ограничить доступ РФ к мировой финансовой системе. Конгрессмены надеются вынести законопроект на обсуждение Палаты представителей в январе.