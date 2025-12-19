Эксперт озвучил прогноз цен на нефть в 2026 году

Стоимость барреля нефти в первом квартале 2026 года, вероятно, сохранится в диапазоне $60–65. Такой прогноз в беседе с News.ru озвучил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Специалист связывает ожидаемую ценовую динамику с дисбалансом на рынке, где предложение устойчиво превышает спрос. По его оценкам, потребление остается на низком уровне в том числе из-за сезонного спада — зимой в странах северного полушария сокращается использование автомобильного топлива.

При этом, как сообщается, физические объемы добычи продолжают увеличиваться. Юшков отметил, что страны-участницы сделки ОПЕК+ поэтапно завершают выполнение компенсационных программ за прошлую сверхдобычу, что приводит к росту реальных поставок нефти на рынок даже без формального повышения квот. Только за 2025 год квоты альянса были увеличены в совокупности на 2,88 млн баррелей в сутки. Возникший избыток предложения, по мнению эксперта, и будет оказывать основное давление на мировые цены в указанный период.

Ранее финансовый аналитик Андрей Бархота в интервью тому же изданию допустил укрепление доллара США к концу 2025 года до уровня 105 рублей, определив нижнюю границу возможного диапазона в 92 рубля за американскую валюту.