Франция потеряла более половины экспорта в Россию после санкций ЕС

Санкции Европейского союза против России лишили Францию более половины ее экспорта на российский рынок. Это подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.

© Газета.Ru

Так, по итогам десяти месяцев этого года Париж экспортировал Москве товаров и услуг на €3,3 млрд против €7,3 млрд в 2021 году. Таким образом, Франция после введения санкций в отношении России потеряла 55% своего экспорта.

8 декабря газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Франция отказалась изымать замороженные в частных банках республики активы России для предоставления их на кредит для Украины. Французский чиновник заявил FT, что кредитные организации страны не желают участвовать в дискуссиях» относительно возможности передачи активов РФ Киеву.

В настоящее время на счетах в частных банках Франции хранится около €18 млрд активов России, это второй показатель по Европе. В Бельгии, которая является лидером по хранению российских активов, около €7 млрд находятся на счетах в коммерческих кредитных организациях.