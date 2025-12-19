В ЕС назвали «убийцу» плана по изъятию российских активов

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в отказе от плана по использованию замороженных российских активов.

Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза.

«Убийцей [плана] была Мелони», — заявил один из европейских дипломатов.

По данным издания, скептицизм лидеров двух крупнейших стран ЕС относительно поддержки схемы экспроприации активов РФ их национальными парламентами «изменил настроения» на переговорах.

FT отмечает, что сложность и непонятность предложенной Еврокомиссией схемы напугала многих лидеров, даже ее сторонников. Один из источников охарактеризовал план как «чародейство», которого «стало чересчур много», что сделало его неработоспособным. По мнению дипломатов, реализация проекта была невозможной из-за юридических и технических сложностей.

Зеленский высказался о выдаче Украине кредита без изъятия активов РФ

Саммит ЕС принял решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Однако три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на 90 миллиардов евро под ноль процентов на 2026-2027 годы.